شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق وحدة تعقيم لعربات التسوق في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

دشنت أمانة المنطقة الشرقية أول وحدة تعقيم ذاتية تعد الأولى من نوعها مخصصة لعربات التسوق أمام أحد مراكز التسوق في الخبر، والتي سيتم تعميمها على باقي مراكز التسوق في المنطقة، وذلك استمرارا للمبادرات التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمن جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وهو ما تعتبره أمانة الشرقية من أولوياتها الأساسية للصحة العامة.

وذكر المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أنه تم تدشين أول وحدة تعقيم لعربات التسوق أمام بوابة أحد المراكز التجارية مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات، حيث يبلغ طولها ما يزيد على 2.60م ويتم وضع العربات بداخلها للتعقيم قبل إدخالها للمركز لتكون جاهزة للمستهلك خلال تسوقه بعد كل عملية تسوق.

وأضاف الصفيان أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها الأمانة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات وقايتهم وحمايتهم من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد، وضمن عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية، والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وهي مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، والتي توليها حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها بتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات.