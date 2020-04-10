شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق وحدة تعقيم لعربات التسوق في الخبر والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أنه تم تدشين أول وحدة تعقيم لعربات التسوق أمام بوابة أحد المراكز التجارية مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات، حيث يبلغ طولها ما يزيد على 2.60م ويتم وضع العربات بداخلها للتعقيم قبل إدخالها للمركز لتكون جاهزة للمستهلك خلال تسوقه بعد كل عملية تسوق.
وأضاف الصفيان أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها الأمانة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات وقايتهم وحمايتهم من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد، وضمن عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية، والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وهي مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، والتي توليها حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها بتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات.
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