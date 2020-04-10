شكرا لقرائتكم خبر عن إيصال الدواء لمرضى «إرادة» في منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مجمع «إرادة» للصحة النفسية بالدمام، أمس الأول، في خدمة إيصال الدواء إلى المرضى المسجلين في ملفات المجمع في منازلهم، حيث تسلم 13 مريضا أدويتهم في اليوم الأول في مدينتي الدمام والخبر، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المرضى في ظل الظروف الراهنة.

وأكد المدير التنفيذي للمجمع د. محمد الزهراني أن العمل يجري على توزيع 30 وصفة دوائية وإيصالها للمرضى يوميا خلال الحجر المنزلي، حيث يعمل فريق متخصص يتمثل في طبيب لوصف الدواء، وصيدلي لتحضيره وفني تمريض لإيصاله وموظف من شؤون المرضى لاستقبال طلبات صرف الأدوية، في حين تم تخصيص الرقم (0598757523) لاستقبال طلبات المرضى المسجلين في كشوفات المجمع لإيصال الأدوية إليهم خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يستقبل المختصون عبر الرقم الهاتفي اتصالات المرضى الذين يتلقون العلاج عبر «الحقن» للتنسيق مع قسم الطب المنزلي في المجمع لخدمتهم في منازلهم.

وبين د. الزهراني أن الهاتف الاستشاري رقم (0598781918) الذي خصصه المجمع للرد على الاستفسارات خلال فترة الحجر المنزلي وحول فيروس كورونا المستجد قد تمكن خلال 5 أيام من خدمة 46 مستفيدا تم تقديم النصائح والدعم النفسي لهم، حيث يعمل عدد من المختصين في المجمع على خدمة تقديم الاستشارات النفسية خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه سيتم مطلع الأسبوع القادم جدولة 4 مواعيد للعيادات الافتراضية، فيما يتم رفع عدد العيادات تصاعديا للوصول إلى العمل بشكل كامل مع بداية تفعيل إيصال الأدوية ضمن منظومة الخدمات الافتراضية التفاعلية في المجمع.