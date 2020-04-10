شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع الصحي الأول بالشرقية يقف على أحوال الدفعة الأولى للعائدين والان نبدء بالتفاصيل

قام الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي بالاطمئنان أمس الأول على سلامة أول دفعة للمواطنين القادمين من خارج المملكة عبر جسر الملك فهد وذلك خلال زيارته إلى مقر إقامة المواطنين في دار الضيافة بمحافظة الخبر، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لتسهيل عودة الراغبين لأرض الوطن من خارج المملكة وبمتابعة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - رعاهما الله - لدى وصولهم إلى المنطقة.

واطلع الغامدي خلال زيارته على الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للضيوف والعمل المشترك بين التجمع الصحي الأول بالشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بمستشفى الملك فهد الجامعي المشرف على فحوصات الدفعة الأولى في دار الضيافة، للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد، ومن توافر كافة الإمكانات والاطلاع على سير العمل. ووجهت وزارة الصحة إدارة دار الضيافة إلى توفير كافة الخدمات للنزلاء، حيث اعتمدت إدارة الدار برنامجا يوميا للتواصل مع النزلاء من الجانبين الاجتماعي والنفسي وتوعيتهم عبر الشاشات الداخلية في الدار ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.

وأوضح انه بإمكان النزلاء التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفيا بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الموقع في أي وقت وفق الأنظمة والتعليمات.

وبين الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن هناك متابعة يومية من الطاقم الطبي في دار الضيافة تقدم للنزلاء للتأكد من سلامتهم.