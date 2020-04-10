شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تحول أجواء النعيرية إلى الأصفر والان نبدء بالتفاصيل

شهدت محافظة النعيرية يوم أمس موجة غبار محملة بالأتربة ومصحوبة بالرياح النشطة، حولت أجواءها والمحافظات المجاورة لها إلى اللون الأصفر، وحدت من مدى الرؤية الأفقية، وأجبر الغبار بعضا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها حفاظا على سلامة محتوياتها، في حين ارتدى الكثير من العاملين في الميدان والمارة كمامات الأنف الوقائية، في الوقت الذي استمرت فيه الحركة المرورية وخروج المواطنين والمقيمين، إلى المتاجر التموينية ومحلات الخضار والفواكه قبل ساعات قليلة من منع التجول، والذي يبدأ من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة من صباح يوم الغد، حيث دخل هذا القرار حيز التطبيق بالنعيرية منذ يوم الأربعاء الماضي، قياسا على كافة محافظات ومناطق المملكة احترازيا للحد والوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولم تسجل طرق المحافظة الرئيسية وقوع حوادث جراء موجة الغبار ولله الحمد. فيما كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من تأثر الأجواء بأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني الرؤية، وذلك من يوم أمس الخميس الساعة 14:50 وحتى الساعة 02:00 من فجر اليوم الجمعة، وشملت التحذيرات محافظات حفر الباطن والنعيرية والخفجي وقرية العليا.

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