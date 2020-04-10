شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينتي» يسعى وراء الخدمات الحيوية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية تطبيق مدينتي للأجهزة الذكية والمستكشف الجغرافي في البحث والاستعلام عن جميع الخدمات الحيوية، مثل خدمات التموين الغذائي والمستشفيات والصيدليات ومحلات الغاز والمياه والصيانة والإصلاح وغيرها من الخدمات داخل نطاق الأحياء والمدن، وبكل سهولة ويسر.

خدمة وراحة

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن تطبيق مدينتي يستهدف خدمة وراحة المواطن والمقيم.

إذن تجول

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وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن الهئية أطلقت تطبيق «أسعفني» للأجهزة الإلكترونية، يمكن للمستفيد إذا كانت حالته لا تستدعي الانتقال بالإسعاف كموعد ضروري، فعليه الدخول للتطبيق، وإنشاء بلاغ واختيار إذن تصريح، ويتم توجيه بلاغه للجهات الأمنية ليتم التواصل معه، ودراسة حالته، ومنحه إذنًا بالتجول للذهاب إلى المنشأة الصحية.

وأضاف الغامدي أن مَن تستدعي حالته الانتقال بسيارة بالإسعاف فعليه التواصل مع مركز بلاغات الهلال الأحمر 997 أو من خلال تطبيق أسعفني، وإنشاء بلاغ بدون إذن تصريح، ويتم توجيه البلاغ إلى غرفة العمليات حتى يتم التواصل معه؛ لأخذ التفاصيل كاملة والقيام بالإجراءات المطلوبة.

متعدد الزوجات

وفي سياق آخر، أكد المحامي د. يوسف الجبر أن متعدد الزوجات الذي يملك أكثر من منزل في أحياء مختلفة، عليه التواصل مع الأمن 999، لأخذ إذن بالخروج إلى زوجته الأخرى، وذلك يُعدّ سببًا مشروعًا، كما يتفق مع ما جاء في القرار بالسماح بالخروج في الضرورة القصوى، والبيت الآخر بحاجة لتوفير الطلبات والاحتياجات، وذلك يُعد من الضرورة.