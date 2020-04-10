شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجراء 115 ألف فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة، أن عدد الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى 8 أبريل بلغ (115،585) فحصا.
وأوضحت أن ذلك في 10 مختبرات حول المملكة باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية، بمعدل 3340 فحص لكل مليون من السكان.
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