شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجراء 115 ألف فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أن عدد الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى 8 أبريل بلغ (115،585) فحصا.

وأوضحت أن ذلك في 10 مختبرات حول المملكة باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية، بمعدل 3340 فحص لكل مليون من السكان.