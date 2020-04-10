شكرا لقرائتكم خبر عن مستلزمات الوقاية لنزلاء إصلاحية مكة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم «تراحم مكة» مبادرة لتأمين بعض المستلزمات المساعدة في الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد ، لإصلاحية سجون العاصمة المقدسة. وقال رئيس تراحم مكة يحيى الكناني: إن هذه المبادرة تأتي بتوجيه من الأمانة العامة وانطلاقاً من مسؤولية اللجنة في تأمين ورعاية الموقوفين لتوفير احتياجاتهم من المعقمات والكمامات والقفازات بحسب ما تراه إدارة الإصلاحية وبحسب الاحتياج، على أن يتم توزيعها من خلال مكتب تراحم داخل الإصلاحية. وأضاف الكناني، إن المبادرة تضمنت أيضا تقديم بعض النصائح والإرشادات الصحية بأهمية الوقاية من المرض وعدم التجمعات وضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها، مؤكدا على استمرارية العمل وتقديم الدعم والتقيد بقواعد التباعد وفق ما أوصت به الجهات المختصة.

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