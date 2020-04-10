شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة 56 معتمرا إلى إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وقامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين خلال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم، وتأتي هذه المرحلة استكمالا للحضور الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.
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