شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة 56 معتمرا إلى إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أكملت وزارة الحج والعمرة تفويج المعتمرين المتبقين من الجنسية الإندونيسية والبالغ عددهم ٥٦ معتمرا، من مقر الإقامة المعد لهم بمكة المكرمة، إلى مطار الملك عبدالعزيز لإنهاء إجراءات مغادرتهم إلى بلادهم، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة للتأكد من إنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا وقامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين خلال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم، وتأتي هذه المرحلة استكمالا للحضور الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.

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