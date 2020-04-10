شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إصحاح بيئي لبرنامج إعمار اليمن في عدن والان نبدء بالتفاصيل

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده الحثيثة والفاعلة في حملة «عدن أجمل» للنظافة والإصحاح البيئي في العاصمة المؤقتة عدن، التي دخلت في الأسبوع الثاني من عمرها المقرر أن يستمر طيلة ثلاثة أشهر. وحققت حملة «عدن أجمل» أرقاماً متقدمة من حيث إزاحة المخلفات المتكدسة من الشوارع والطرقات بلغت 2,857 مترا مكعبا؛ في أكثر من 100 نقطة عمل، استفاد منها حوالي 130 ألف مواطن يمني. وبلغ ما تم إزالته في 17 يوماً 9,744 مترا مكعبا من المخلّفات في مديرية البريقة، متجاوزاً بذلك الهدف المقرر للحملة بإزالة 9,000 متر مكعب خلال 90 يومًا، مع استمرار الحملة وفق خطتها لتغطية 8 مديريات. وتعمل آليات ومعدات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بجانب كافة الفرق المشاركة بالتعاون مع صندوق نظافة وتحسين عدن في تحقيق كافة أهداف الحملة، وإظهار عدن بمظهرها الجميل والصحي إلى جانب إزاحة 625،000 لتر من مياه الأمطار والسيول جراء كمية الأمطار الكبيرة التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن مؤخراً. وتساهم حملة «عدن أجمل» بشكل رئيس في المحافظة على الصحة العامة للمواطنين اليمنيين عبر الوقاية من انتشار الأوبئة والأمراض، فيما تتخذ فرق الحملة كافة احتياطاتها الصحية من حيث لبس القفازات والكمامات لوقاية العمال والمشاركين في أعمال الحملة. ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال حملة النظافة والإصحاح البيئي على إعادة الطابع الجمالي للمدينة وإزالة أثر التشوهات البصرية في الأحياء والطرقات، مستهدفاً 10 مناطق في 8 مديريات على مدى 3 أشهر. ويشارك في الحملة أكثر من 300 مشارك، و12 مراقباً ميدانياً، و80 مشاركاً من فرق منظمات المجتمع المدني، و40 عضواً من المزارعين.