شكرا لقرائتكم خبر عن 35 متبرعا بالدم ضمن مبادرة «نجيك في بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المتبرعين بالدم، في الأسبوع الأول لمبادرة «نجيك في بيتك»، التي أطلقتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم، 35 متبرعا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها صحة الجوف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على بقاء المواطنين في بيوتهم والوصول إليهم عبر سيارات الإسعاف المخصصة لذلك والمجهزة بطاقم طبي والأجهزة الطبية للعمل على تأمين بنوك الدم بمستشفيات المنطقة بالشكل الكافي. وتقوم المبادرة على الوصول إلى المتبرع بعد تسجيله في الموقع الذي أعلنت عنه صحة الجوف في وقت سابق والعمل على إجراء الفحوصات الحيوية للمتبرع والوقائية لتتم بعدها عملية السحب.