شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لخدمة مراجعي مستشفى الملك سلمان منزليا والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، مبادرة نوعية، لخدمة مراجعي العيادات الخارجية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها «وزارة الصحة» للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، ومنع انتشاره.

وتستهدف المبادرة، التي تستمر لمدة شهر، تقديم الخدمة للمراجعين وهم في منازلهم، وذلك عن طريق تواصل الأطباء معهم هاتفيًا في الموعد المحدد للمريض.

ودعت صحة حائل عموم المراجعين إلى التواصل على الرقم «0162362021»، للتنسيق والاستفادة من المبادرة.