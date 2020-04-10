شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لخدمة مراجعي مستشفى الملك سلمان منزليا والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف المبادرة، التي تستمر لمدة شهر، تقديم الخدمة للمراجعين وهم في منازلهم، وذلك عن طريق تواصل الأطباء معهم هاتفيًا في الموعد المحدد للمريض.
ودعت صحة حائل عموم المراجعين إلى التواصل على الرقم «0162362021»، للتنسيق والاستفادة من المبادرة.
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