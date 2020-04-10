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مبادرة لخدمة مراجعي مستشفى الملك سلمان منزليا

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أطلق مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، مبادرة نوعية، لخدمة مراجعي العيادات الخارجية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها «وزارة الصحة» للوقاية من فيروس الجديد «كوفيد 19»، ومنع انتشاره.

وتستهدف المبادرة، التي تستمر لمدة شهر، تقديم الخدمة للمراجعين وهم في منازلهم، وذلك عن طريق تواصل الأطباء معهم هاتفيًا في الموعد المحدد للمريض.

ودعت صحة حائل عموم المراجعين إلى التواصل على الرقم «0162362021»، للتنسيق والاستفادة من المبادرة.

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