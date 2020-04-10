شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مسابقات تنافسية «عن بعد» بتعليم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، خمس مسابقات تنافسية «عن بُعد»، حملت عناوين متنوعة، ومجالات مختلفة، شملت مسابقة أفضل فيلم قصير، وهاكاثون النشاط الطلابي عن بُعد 2020 لأفضل الحلول والأفكار والمبادرات لأزمة فيروس كورونا ، والروبوت وكورونا، وأفضل جدول يومي، ورسالة إلى أبطال التعليم، وذلك خلال الفترة من 15 - 26 شعبان الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، أن هذه الفعاليات والأنشطة التنافسية، تأتي بهدف إذكاء روح المنافسة بين الطلاب، واستثمار أوقات فراغهم داخل المنزل، بما يعود عليهم بالنفع، من خلال منحهم الفرصة لعرض مواهبهم وتجاربهم وإبداعاتهم خلال هذه التجربة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعا الوهيبي، أولياء الأمور، لحث أبنائهم وبناتهم على المشاركة في هذه المسابقات التعليمية كونها تجمع بين التعلم والمتعة والفائدة.

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من ناحيته، بيّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية «بنين» عبدالله الغشام، أن مسابقة الفيلم القصير مسابقة إنتاج مرئي لا تزيد على دقيقتين في أحد الموضوعين، وهما جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا، وجهود وزارة التعليم في تعزيز التعلم عن بُعد، أما مسابقة «هاكاثون النشاط الطلابي عن بُعد 2020»، فيقدم من خلالها الطلاب حلولًا وأفكارًا إبداعية تقنية لأزمة كورونا.

وأضاف إنه في مسابقة «الروبوت وكورونا» يتنافس الطلاب على تصميم مشاريع روبوت كوسيلة عصرية مبتكرة في مجالات التوعية والوقاية من فيروس كورونا، أما في مسابقة «أفضل رسالة إلى أبطال التعليم» فيتنافس الطلاب على كتابة رسالة لا تزيد على 300 كلمة إلى أبطال التعليم، وفي مسابقة «أفضل جدول يومي» يتسابق الطلاب على إعداد وتصميم جدول نموذجي متنوع للأنشطة والأعمال اليومية داخل المنزل.

وأشار إلى تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بجوائز نقدية، وتخصيص جائزة 2000 ريال للمركز الأول، و1500 ريال للمركز الثاني، و1000 ريال للمركز الثالث، و750 ريالًا للمركز الرابع، و500 ريال للمركز الخامس، وذلك في كل مسابقة.