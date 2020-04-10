شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الأدوية لمنازل 4 آلاف مريض بنجران والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت صحة نجران أن مبادرة إيصال الدواء إلى منازل المرضى، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل، وخدمتهم من خلال تخصيص المستشفيات رقمًا للتواصل، لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله مع الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل.
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