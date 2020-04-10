، وزير الأوقاف اليمني: وقف إطلاق النار فرصة مواتية للحوثي للتعامل الإنساني مع الأزمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": المواقف السعودية مع اليمنيين ستُسجل في أنصع صفحات التاريخ المشرقة

ثمّن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة مع اليمن حكومةً وشعبًا، في كل المراحل والمنعطفات، وخصوصًا ما تمر به العالم اليوم من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي جعل العالم في حالة استنفار لسرعة انتشاره.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عقب إعلان قيادة التحالف في اليمن، الأربعاء، وقفًا شاملاً لإطلاق النار في البلاد لمدة أسبوعين.

وقال الدكتور أحمد عطية: "في هذا السياق والوضع الإنساني في اليمن بشكل عام نتيجة الجائحة الحوثية الانقلابية الميليشاوية التي تجثم على اليمنيين منذ أكثر من خمس سنين، والتي جعلت العالم في وضع أكثر مأساوية، هذا الأمر أثبت للعالم وقفة المملكة العربية السعودية مع اليمنيين في كل ما يمرون به، ونحن لن نستعرض كل الوقفات".

وأضاف: "السعودية تشارك في المعركة المصيرية لليمنيين عسكريًا وإنسانيًا وتنمويًا، واختلط الدم السعودي في الأرض اليمنية، وهذه مواقف لا يمكن أن تغيب عن أذهان اليمنيين مطلقًا".

وأردف: "سارعت الحكومة لتجاوز أزمة كورونا باتخاذ إجراءات احترازية، ولكن وفق إمكاناتها المتاحة، وهي بحاجة إلى المزيد في هذا الشأن، وفي الوضع الإنساني بشكل عام، وقد استشعر الأشقاء هذا الأمر انطلاقا من روابط الأخوة والجوار والمصير المشترك، فقد أعلن سمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي عن مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا".

وبيّن "عطية": "هنا تظهر إنسانية الحوثي على المحك، وهي فرصة كما قال سمو الأمير "لإظهار الحوثيين أنهم ليسوا أداة في يد إيران"، فعدم استجابة الحوثي لدعوات التعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة إلى مزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها".

وأردف يقول: "لقد تجلت مسؤولية الحكومة الشرعية وهي تضع الخطط والتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، باعتبارها دولة ترعى مصالح مواطنيها، وتكشفت نوايا الحوثي وهي تزج بآلاف الأبرياء في سجونها غير مكترثة بالدعوات التي تطالبها بالإفراج عنهم وعن الكارثة الناجمة عن ذلك، بالإضافة إلى الزج بالأطفال في حروبها العبثية، وممارسة الفصل السياسي داخل الدولة ومنع الناس من الدخول أو الخروج إلى مناطق الشرعية".

وأكد الدكتور أحمد عطية أنه مع ممارسات الحوثي الغوغائية فإن الفرصة ما زالت مواتية له للتعامل الإنساني مع هذه الأزمة، ومراعاة المواطنين القاطنين في مناطق سيطرته".

وفي ختام تصريح لـ"الخليج 365" جدد الوزير الدكتور أحمد عطية الشكر للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا مع اليمنيين على هذه المواقف التي ستُسجل في أنصع صفحات التاريخ المشرقة.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية فيروس كورونا الجديد