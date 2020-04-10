، "المطلق": يجب على المصاب بكورونا الإفصاح عنه حمايةً لنفسه ولمن حوله ولمجتمعه ،

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أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه يجب على المصاب بفيروس كورونا الإفصاح عن مرضه، إذا وقع عنده أو في بيته أو في أسرته، حمايةً لنفسه ولمن حوله ولمجتمعه!
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر @SaudiMOH.
وقال "المطلق" مخاطبًا المصابين بالفيروس ويخشون من الإبلاغ حياءً أو خجلاً : "إن التعاون مع الجهات الصحية هذه الأيام مع انتشار جائحة كورونا يقتضي الإفصاح عن المرض إذا وقع عندك أو في بيتك أو في أسرتك؛ أنت مدعو للإفصاح لئلا يتفشى الوباء وينتقل وأنت تعلم به، فحماية لنفسك ولأسرتك ولمن حولك ولمجتمعك لابد أن تتعاون لأن البلاء في الوباء!".
وأشار إلى أن "الوباء يقتل من وصل إليه وتعمق في الوصول إلى رئتيه، فلا تكن سببًا في تفشي الوباء وأنت ترفض الإفصاح عنه!".
ولفت "المطلق" إلى أن الشخص المصاب برفضه الإفصاح يكون سلبيًا لا عضوًا فاعلاً متعاونًا مع الجهات التي تسهر ليل نهار لحمايته وحماية مجتمعه!.
وشدد "المطلق" على المبادرة بالإفصاح عن المرض قائلاً: "كن عضوًا فاعلاً، أخبر عن نفسك وعمن حولك؛ لأن ذلك عين المصلحة، والتخفي الذي تسميه حياء، وليس بحياء وخجل، هو مقتضى السلبية، ومقتضى فتح الطريق لهذا الوباء ليصل إلى أكثر فئة من الناس، وأنت قادر على تخفيفه ولم تفعل!". فيروس كورونا الجديد عبدالله المطلق وزارة الصحة
"المطلق": يجب على المصاب بكورونا الإفصاح عنه حمايةً لنفسه ولمن حوله ولمجتمعهعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-04-10
أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه يجب على المصاب بفيروس كورونا الإفصاح عن مرضه، إذا وقع عنده أو في بيته أو في أسرته، حمايةً لنفسه ولمن حوله ولمجتمعه!
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر @SaudiMOH.
وقال "المطلق" مخاطبًا المصابين بالفيروس ويخشون من الإبلاغ حياءً أو خجلاً : "إن التعاون مع الجهات الصحية هذه الأيام مع انتشار جائحة كورونا يقتضي الإفصاح عن المرض إذا وقع عندك أو في بيتك أو في أسرتك؛ أنت مدعو للإفصاح لئلا يتفشى الوباء وينتقل وأنت تعلم به، فحماية لنفسك ولأسرتك ولمن حولك ولمجتمعك لابد أن تتعاون لأن البلاء في الوباء!".
وأشار إلى أن "الوباء يقتل من وصل إليه وتعمق في الوصول إلى رئتيه، فلا تكن سببًا في تفشي الوباء وأنت ترفض الإفصاح عنه!".
ولفت "المطلق" إلى أن الشخص المصاب برفضه الإفصاح يكون سلبيًا لا عضوًا فاعلاً متعاونًا مع الجهات التي تسهر ليل نهار لحمايته وحماية مجتمعه!.
وشدد "المطلق" على المبادرة بالإفصاح عن المرض قائلاً: "كن عضوًا فاعلاً، أخبر عن نفسك وعمن حولك؛ لأن ذلك عين المصلحة، والتخفي الذي تسميه حياء، وليس بحياء وخجل، هو مقتضى السلبية، ومقتضى فتح الطريق لهذا الوباء ليصل إلى أكثر فئة من الناس، وأنت قادر على تخفيفه ولم تفعل!".
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:26 AM
قال: كن عضوًا فاعلاً أخبر عن نفسك وعمن حولك لأن ذلك عين المصلحة
أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه يجب على المصاب بفيروس كورونا الإفصاح عن مرضه، إذا وقع عنده أو في بيته أو في أسرته، حمايةً لنفسه ولمن حوله ولمجتمعه!
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر @SaudiMOH.
وقال "المطلق" مخاطبًا المصابين بالفيروس ويخشون من الإبلاغ حياءً أو خجلاً : "إن التعاون مع الجهات الصحية هذه الأيام مع انتشار جائحة كورونا يقتضي الإفصاح عن المرض إذا وقع عندك أو في بيتك أو في أسرتك؛ أنت مدعو للإفصاح لئلا يتفشى الوباء وينتقل وأنت تعلم به، فحماية لنفسك ولأسرتك ولمن حولك ولمجتمعك لابد أن تتعاون لأن البلاء في الوباء!".
وأشار إلى أن "الوباء يقتل من وصل إليه وتعمق في الوصول إلى رئتيه، فلا تكن سببًا في تفشي الوباء وأنت ترفض الإفصاح عنه!".
ولفت "المطلق" إلى أن الشخص المصاب برفضه الإفصاح يكون سلبيًا لا عضوًا فاعلاً متعاونًا مع الجهات التي تسهر ليل نهار لحمايته وحماية مجتمعه!.
وشدد "المطلق" على المبادرة بالإفصاح عن المرض قائلاً: "كن عضوًا فاعلاً، أخبر عن نفسك وعمن حولك؛ لأن ذلك عين المصلحة، والتخفي الذي تسميه حياء، وليس بحياء وخجل، هو مقتضى السلبية، ومقتضى فتح الطريق لهذا الوباء ليصل إلى أكثر فئة من الناس، وأنت قادر على تخفيفه ولم تفعل!".
، "المطلق": يجب على المصاب بكورونا الإفصاح عنه حمايةً لنفسه ولمن حوله ولمجتمعه ،
المصدر : الخليج 365
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