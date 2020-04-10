شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل بيشة، تتليث، الخرمة، الطائف، الموية، تربة، رنية، ميسان، الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع، ينبع.

وقالت الهيئة، أن الحالة تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً على منطقتي مكة المكرمة وعسير، بينما تبدأ في المدينة المنورة الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي في الساعة الثامنة مساءً.