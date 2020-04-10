شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل بيشة، تتليث، الخرمة، الطائف، الموية، تربة، رنية، ميسان، الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع، ينبع.
وقالت الهيئة، أن الحالة تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً على منطقتي مكة المكرمة وعسير، بينما تبدأ في المدينة المنورة الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي في الساعة الثامنة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب 3 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.