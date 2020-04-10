شكرا لمتابعة خبر عن ‏ترامب: أجريت حديثا هاما مع خادم الحرمين الشريفين حول النفط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا هامًا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول خفض إنتاج النفط.

وأكد ترامب، خلال مؤتمرًا صحفيًا، أن: " الدول المنتجة للنفط قريبة من التوصّل لاتفاق على خفض الإنتاج "؛ فيما رحب بالأنباء عن اتفاق " أوبك+ " المبدئي على خفض الإنتاج بـ10 ملايين ب/ي.