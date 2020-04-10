شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: لا تُفرض غرامات على تأخير بلاغ الولادة خلال فترة التعليق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، أنه لا يتم فرض غرامة مالية في فترة التعليق على تأخير بلاغ الولادة.
ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب العناية بالعملاء التابع للوكالة عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " في هالظروف والمستشفيات لديها ترتيبات معينة لدي مولود ولم يتم إصدار بلاغ الولادة منذ أسبوع هل يترتب علينا غرامات في هذه الحالة " .
وأجاب حساب العناية بالعملاء التابع للوكالة: " لا يتم فرض غرامة مالية في فترة التعليق، نسعد بخدمتك " .
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