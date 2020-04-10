شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بريطاني يعيش بالمملكة: أكثر مكان أمانًا بالعالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعرب البريطاني جون أوليڤر، الذي يعيش بالرياض، عن سعادته وشعوره بالأمان والراحة في المملكة؛ حيث وصف حياته بها بالرائعة والطبيعية كأكثر مكانًا آمنًا، واحترازًا من الجائحة.

وأكد الرجل البريطاني، إنه يشعر بالأمان في المملكة ولديه العديد من الأصدقاء، واصفًا المملكة بأنها المكان الأكثر أمانًا في العالم والأكثر احترازًا، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية.

وقال جون أوليفر، أنه يعمل حاليًا من منزله باستخدام الحاسب المحمول أو الجوال ويجري من خلالها اجتماعات العمل، كما يتواصل مع عائلته وأصدقائه في بريطانيا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؛ مؤكدًا أن سرعة تعامل وتجاوب المملكة مع الجائحة يدعو للفخر والشعور بالأمان.