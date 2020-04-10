شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة شمال الأرطاوية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

رصد مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة وسقوط حبات البرد على الأرطاوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة الرياض ومنها الأرطاوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.