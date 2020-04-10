شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم اللعب بألعاب إلكترونية تحتوي على شخصيات حقيقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ علي بن صالح المري حكم اللعب بألعاب إلكترونية تحتوي على شخصيات حقيقية.
وقال المري خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" إذا شغل الإنسان نفسه في إلكترونية دون الخوض في الأعراض أو التقصير في الواجبات سواء صلوات أو عبادات أو صلة رحم فهذا مباح شرعا ".
ولفت المري:" على الإنسان أن يشغل وقته في الألعاب الإلكترونية التي لا تحتوي علي شحناء ونزاع ".
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