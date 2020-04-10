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هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على عدة مناطق بالرياض.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط في الرياح السطحية وسيول قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أن المناطق التي ستتأثر بالأمطار الغزيرة والرياح النشطة ومنها المجمعة، ثادق، حريملاء، شقراء، مبينة أن الإنذار بدأ في الأمس في الساعة 21 وسيتنهي اليوم في الساعة 1.

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