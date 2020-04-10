تمديد مهلة تسلم طلبات عودة المواطنين إلى المملكة حتى الثلاثاء المقبل

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تمديد مهلة تسلم طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة (الرابط) حتى يوم الثلاثاء المقبل ١٤ أبريل ٢٠٢٠.

وقال وزير الخارجية: إنه امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة تسلم طلبات العودة إلى المملكة من خلال المنصة الالكترونية المعتمدة (الرابط) حتى يوم الثلاثاء المقبل ١٤ أبريل ٢٠٢٠، الساعة 5:00م بتوقيت المملكة.

واضاف أن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصًا على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان.

وأكد أن وزارة الخارجية وكل الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة؛ لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم.

واختتم سموه تصريحه بتمنياته بموفور الصحة وتمام السلامة لجميع المواطنين الكرام في كل مكان.