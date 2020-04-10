أخبار السعودية اليوم..  تأجيل رسوم إصدار هوية مقيم.. السماح بمرور مندوبي التوصيل طوال اليوم بكافة المناطق

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، التي يتصدرها آخر تطورات أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وانطلاق أعمال مؤتمر مجموعة «أوبك+» لأعضاء المنظمة ومنتجين من خارجها، وإلى التفاصيل :

بدعوة من السعودية.. انطلاق اجتماع الحسم بين أعضاء تحالف «أوبك+»

انطلق، مساء اليوم الخميس، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، الاجتماع المنتظر لمجموعة «أوبك+» لأعضاء المنظمة ومنتجين من خارجها، تتصدرها روسيا الذي دعت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، إلى عقده لبحث خيارات تحقيق استقرار الأسعار في سوق النفط، ويأمل المجتمعون للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، ضمن جهود السعودية الدائمة لدعم الاقتصاد العالميّ، وتقديرًا لطلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

اتفاق مبدئي في «أوبك+» على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميًا في مايو ويونيو

نقلت وكالة «رويترز»، عن مصدرين في «أوبك+» لم تكشف عن هويتهما، قولهما بأن التحالف يبحث تخفيضات إنتاج ستمتد لمدة عامين على الأقل، وذلك بهدف دعم أسواق الطاقة العالمية، فيما أكد أحد المصدرين أن المجموعة اتفقت من حيث المبدأ على تخفيضات بـ10 ملايين برميل يوميًا لمايو ويونيو.

وزارة الصحة: تسجيل 355 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 44

وعن آخر تطورات الأوضاع بشأن فيروس كورونا المستجد بالمملكة، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3287، فيما بلغ إجمالي الوفيات 44 حالة، ووصلت حالات التعافي إلى 666 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 44 حالة.

«الصحة» مُشددة على ضرورة المباعدة الاجتماعية: نسب المخالطين لمصابي «كورونا» عالية

حذر المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، من استمرار التجمعات، لضمان فعالية الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مشيرًا إلى أن نسبة المخالطين (لحالات مصابة) في المجتمع، عالية.

الجوازات: تأجيل رسوم إصدار «هوية مقيم» للعاملين في منشآت القطاع الخاص

أعلنت المديرية العامة للجوازات؛ بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، تأجيل تحصيل رسوم «إصدار هوية مقيم» للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص، والمستحقة على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 1441/7/23هـ، الموافق 2020/3/18م حتى تاريخ 1441/10/24هـ، الموافق 2020/6/16م، وذلك ضمن جهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص؛ بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد.

بالصور.. 3 توجيهات من المرور لقائدي المركبات المستثناة خلال منع التجول

دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، قائد المركبة المستثناة للتنقل، ضرورة الالتزام بالتقيد بالسرعة القانونية، والتمهل قبل الوصول لنقاط التفتيش، وإبراز جميع الوثائق المطلوبة لرجل الأمن.

أمير جازان يشيد بدور مواطني المحافظات الحدودية في حماية أمن الوطن

أعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، عن تثمينه جهود وبطولات منسوبي حرس الحدود ورجال القوات المسلحة بالمنطقة ومختلف الجهات والأجهزة الأمنية المساندة والقطاعات العسكرية، مثمنًا ما يقدمه محافظو المحافظات والمواطنين من دور مهم في متابعة كل الجهود في حماية حدود الوطن بمختلف المحافظات بالحد الجنوبي.

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«الداخلية» تسمح لمندوبي التوصيل بالعمل في جميع مناطق المملكة على مدار 24 ساعة

صرح مصدر بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14/8/1441هـ، المتضمن السماح بتطبيق خدمات المطاعم (ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية، عن طريق طلبات التوصيل أو أسطولها الخاص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة؛ فإن الوزارة تؤكد سريان السماح لجميع مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل في كل مناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة، ويشترط حمل بطاقة عمل إلكترونية نشطة، ولا يتطلب إبراز مشهد ورقيًا لذلك.

خطوات التقديم بخدمة دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص عبر التأمينات الاجتماعية

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أمس، عبر موقعها الإلكتروني، تلقي طلبات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا؛ إنفاذًا للقرار السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين بصرف رواتب القطاع الخاص للسعوديين بنسبة 60% من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، وللاطلاع على الخطوات والإجراءات، التي يجب إتباعها عند تقديم طلب الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص؛ يُرجى زيارة الخبر.

«التعليم» تقود الجهود البحثية للجامعات في مجال الأدوات التشخيصية والعلاجية لمواجهة كورونا

كثّفت وزارة التعليم؛ انطلاقًا من تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اهتمام المملكة بتمويل البحث العلمي، خلال رئاسته قمة قادة مجموعة العشرين ودعوته قادة (G20) ، إلى تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير؛ سعيًا للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، عبر عدد من الجامعات والمراكز البحثية التابعة لها من جهودها البحثية في مجال الأدوات التشخيصية والعلاجية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

الأحوال المدنية تدعو المواطنين للاستفادة من خدماتها المقدمة عن بُعد

دعت المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، المواطنين والمواطنات، للاستفادة من خدماتها الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، مؤكدًا أن المواطنين والمواطنات يمكنهم إنجاز عددٍ من خدمات الأحوال المدنية إلكترونيًا.

طقس الجمعة.. الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على 9 مناطق بالمملكة

أعربت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية ليوم غدٍ الجمعة؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على 9 مناطق، مشيرة إلى أنه تم رصد نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة.

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