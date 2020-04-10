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أمير جازان يعزي والد وذوي الشهيد الصاعدي

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قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد الجندي أول متعب بن عبيد الله سليم الصاعدي، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بقطاع الحرث في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب أمير المنطقة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن كافة.

من جانبهم أبدى، والد وذوو الشهيد الصاعدي شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمامها بأبناء الوطن في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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