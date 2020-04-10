هيئة الغذاء والدواء تحذر من معقم لليدين يحمل اسم Clean touch Hand Sanitizer gel

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل معقم لليدين يحمل اسمClean touch Hand Sanitizer gel من إنتاج مصنع كشف الكواشف للصناعة؛ بسبب احتوائه على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة أيزوبروبانول.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج Clean touch Hand Sanitizer gel على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة أيزوبروبانول؛ ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة ١٩٠٠ في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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ونصحت الهيئة المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

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