تعرف على كيفية استخراج شهادة التأمينات الاجتماعية ومعرفة صلاحيتها

تقدّم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، عددًا من البرامج والخدمات، التي يمكن لعملائها التمتع بها، وللتمتع ببعض هذه الخدمات تتطاب الاشتراطات تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية.

وتعد شهادة التأمينات الاجتماعية، واحدة من الأمور المهمة لكل المستفيدين؛ حيث إنها خدمة إلكترونية مقدمة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أجل تمكين المستفيدين منها من الحصول على شهاداتهم التأمينية بطريقة إلكترونية، فضلًا عن رمز الشهادة، ونظرًا لأهميتها مكنت المؤسسة المستفيدين من إمكانية إصدار شهادة التأمينات بشكل إلكتروني تمامًا، ودون الحاجة لزيارة أي فروع، وكذلك إمكانية الاستعلام عن صلاحية شهادة التأمين.

إجراءات إصدار شهادة التأمينات الاجتماعية إلكترونيًا

وتقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خدمة إمكانية إصدار شهادة تأمين إلكتروني، من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة، التي يتطلب لاستصدارها اتباع عدة خطوات تشمل:

- الدخول للموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات.

- اختر خدمة إصدار شهادة مشترك.

- اختر نوع الشهادة التأمينية شهادة (بيان مدد - وأجور مشترك).

- قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- باستيفاء المعلومات المطلوبة قم بالضغط على إصدار.

خطوات التحقق من صلاحية شهادة التأمينات الاجتماعية

ويمكن للمشتركين بخدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التمتع بالخدمات الإلكترونية المختلفة التي تقدمها المؤسسة، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة التحقق من صلاحية شهادات التأمينات الاجتماعية الإلكترونية للمستخدمين أم أن مدة صلاحيتها قد انتهت، ليس هذا فقط، بل إنها تتيح للمستخدمين أيضًا إعادة طباعة الشهادات التأمينية الإلكترونية من جديد، وللتمتع بهذه الخدمة يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول للموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات.

- اضغط على اختيار التحقق من الشهادات التأمينية.

- املأ البيانات المطلوبة، التي تتضمن «رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستخدم صاحب الشهادة».

- قم بإدخال الرمز الخاص بالشهادة التأمينية الإلكترونية (الموجود أعلى الوثيقة) لتعرف صلاحية الشهادة خاصتك.

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عشرات الخدمدات عن بُعد تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات

وفي مارس الماضي، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تقديمها لمشتركيها نحو 35 خدمة عن بُعد من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة أو تطبيق تأمينات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشارت المؤسسة، خلال سلسلة تغريدات عبر حسابها الموثق بموقع «تويتر» للتغريدات القصيرة، إلى أنها أضافت خدمات المكاتب إلى الخدمات الإلكترونية؛ دون الحاجة لمراجعة الفروع، وذلك عبر تطبيق تأميناتي أو موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرة إلى خدماتها تنقسم إلى 3 فئات، وهي خدمات عن بُعد لأصحاب الأعمال من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وخدمات عن بُعد للمشتركين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وخدمات عن بُعد للمستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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