السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يوجه بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات بالمنطقة



بريدة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 ابريل 2020 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات في المنطقة ، لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس

كما وجه سموه بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قبل الجهات المختصة ، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة -بإذن الله-.

ويأتي ذلك حرصاً من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من

وتضمن التوجيه إغلاق المحلات التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها ( الرجالية ، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها ) ، مؤكداً سموه الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.

// انتهى //

01:15ت م

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بريدة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 ابريل 2020 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات في المنطقة ، لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.كما وجه سموه بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قبل الجهات المختصة ، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة -بإذن الله-.ويأتي ذلك حرصاً من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد ، من خلال تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.وتضمن التوجيه إغلاق المحلات التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها ( الرجالية ، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها ) ، مؤكداً سموه الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.// انتهى //01:15ت م0256

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