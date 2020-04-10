السعودية اليوم / نزلاء سجون الشرقية يؤدون الاختبارات عن بُعد



الدمام 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 أبريل 2020 م واس

هيأت المديرية العامة للسجون الأجواء المناسبة للنزلاء لأداء امتحاناتهم وجهزّت قاعات الاختبار بجميع الاحتياجات والتجهيزات التي تضمن أداء الطلاب لاختباراتهم في بيئة هادئة ومحفزة.

وتقدم عدد من نزلاء سجون المنطقة الشرقية المنتسبين لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لإداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي عن بُعد في مراحل التعليم الجامعي، وذلك في كل من ( سجن الدمام، سجن القطيف، وسجن الخبر).

وتتعاون المديرية العامة للسجون مع وزارة التعليم ممثلةً بإدارات التعليم والجامعات في مختلف المناطق والتي تشرف على المناهج الدراسية للنزلاء والنزيلات وتهيئ معلمين أكفاء وأعضاء هيئة التدريس في العديد من التخصصات الجامعية، إدراكاً منها بأهمية التعليم في إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم ليعودوا للمجتمع صالحين ومصلحين، متسلحين بالعلم والمعرفة مما يساعدهم في تجاوز مرحلة ما بعد قضاء العقوبة ويهيئهم للانخراط في سوق العمل.

وأكد مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، حرص المديرية العامة للسجون على الاهتمام بصحة وسلامة النزلاء حيث جهزت كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية من خلال تعقيم قاعات الامتحان والتأكد من مرور النزلاء على نقطة الفرز الطبي وارتداء وسائل الحماية الشخصية، مقدماً شكره لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على دورها المتميز في نشر العلم وتعميم الثقافة، ومساعدة نزلاء السجون في تطوير مستواهم الفكري والمعرفي.

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