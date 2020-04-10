السعودية اليوم / قوات الطوارئ الخاصة تشارك في تطبيق أمر منع التجول



الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 ابريل 2020 م واس

تشارك قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة في تطبيق الأمر الملكي الكريم القاضي بمنع التجول؛ للحد من انتشار فيروس

وأكدت رئاسة أمن الدولة أهمية التزام المواطن والمقيم بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة لإيقاف انتشار هذه الجائحة.

// انتهى //

00:23ت م

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الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 ابريل 2020 م واستشارك قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة في تطبيق الأمر الملكي الكريم القاضي بمنع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ، جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة؛ حيث تباشر على مدار الساعة عددًا من المهام الأمنية والإنسانية في المواقع المسندة إليها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتعد تلك المشاركة ضمن الواجبات التي تقوم بها قوات الطوارئ بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية؛ لحفظ النظام وضمان صحة وسلامة المجتمع.وأكدت رئاسة أمن الدولة أهمية التزام المواطن والمقيم بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة لإيقاف انتشار هذه الجائحة.// انتهى //00:23ت م0253

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