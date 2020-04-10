السعودية اليوم / بلدية محافظة رفحاء تنفذ وتستمكل عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة



رفحاء 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية عملها لتنفيذ واستكمال عدداً من المشروعات التنموية والتحسينية ومشروعات سفلتت الطرق والشوارع والصيانة للشوارع والأرصفة داخل الأحياء والتحسين والتجميل للحدائق وكذلك زراعة الأشجار برفحاء والمراكز والقرى التابعة لها والتي ستسهم في التطوير للمحافظة وتوابعها.

وأوضح رئيس البلدية الدكتور محمد الوردة أنه يجري العمل حالياً على استكمال مجموعة من المشروعات والخدمات حيث يواصل قسم المشاريع متابعة أعمال إعادة السفلتة ومعالجة شوارع حي الروضة، وحي المحمدية وأعمال تسوية الدفان لمشروع ملاعب حي الملز، كما يقوم قسم الزراعة بأعمال التعشيب ونظافة الأحواض بالجزر الوسطية بشارع الأمير عبدالله بن مساعد،وأعمال قص وصيانة المسطحات الخضراء بحديقة حي العزيزية،وصيانة خطوط الري بالحدائق والجزر الوسطية ،وأعمال مشروع درء أخطار السيول بالشوارع المتداخلة من طريق الملك فهد،وأعمال سفلتة شارع بحي الربيع،فيما تقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية لـمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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23:25ت م

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