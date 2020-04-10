السعودية اليوم / وزير النقل يتفقد مطار الملك خالد‎ ‎استعداداً لاستقبال المواطنين السعوديين الراغبين في العودة من الخارج



الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

تفقد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط

وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ‏ومدى جاهزيته لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين من الخارج.

‏كما اطلع معالي وزير النقل ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرافقهم ‏المدير التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث ومساعد الرئيس ‏التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومستشار وزير ‏‏النقل والمشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، وعدد ‏من المسؤولين على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كمركز القيادة المتنقل‎ ‎، وغرفة ‏العمليات المشتركة ‏، بالإضافة إلى منطقة كشف ‏الكاميرات الحرارية،ومنطقة ‏الجوازات، والمنطقة المخصصة لفرز الركاب إلى الحافلات .

كما ‏اطلع معاليه على جميع ‏التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كتنظيم جدولة ‏الرحلات القادمة للمطار التي من شأنها تيسير إجراءات الدخول، إلى ‏جانب تفعيل دور ‏القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت انتظار المواطنين ‏القادمين من الخارج ‏لإتمام إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.‏

كما دشن معاليه عربة مركز القيادة المتنقل التابعة لشركة مطارات الرياض، والتي تعد ‏‏وسيلة تكتيكية يمكنها مباشرة حالات الطوارئ، كما يتحكم مركز القيادة المتنقل بجميع ‏‏الاتصالات مع الجهات المعنية كما هو متطلب إلى أن يتم تفعيل مركز القيادة الثابت مع ‏‏الحفاظ على استمرارية بث المعلومات، وتتميز عربة مركز القيادة باعتبارها أول مركز قيادة ‏‏روزانباور، كما تتميز بتوفر كامل التجهيزات التقنية من شاشات وإنترنت فائق السرعة، ‏‏بالإضافة إلى العديد من المميزات التي من شأنها المساهمة في إنجاح عملها.‏

وتأتي هذه الزيارة التفقدية إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملــك ســلمان بــن عبد ‏العزيــز آل ســعود وصاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبد العزيــز ولـي العهـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفـاع - حفظهمـا اللـه -،لاستقبال‏ المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن إيمانا من القيادة الرشيدة بالأولوية القصوى ‏لسلامة المواطن والعمل على عودته آمنا.‏

// انتهى //

23:10ت م

0244



الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واستفقد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ‏ناصرالجاسر يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد ‏المنصوري اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتخذت من تدابير لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة ‏إلى المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتجولا خلال الزيارة في الصالات الدولية وشملت مركز القيادة المتنقل ومناطق الكشف ‏الحراري والجوازات وفرز الركاب .وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ‏ومدى جاهزيته لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين من الخارج.‏كما اطلع معالي وزير النقل ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرافقهم ‏المدير التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث ومساعد الرئيس ‏التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومستشار وزير ‏‏النقل والمشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، وعدد ‏من المسؤولين على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كمركز القيادة المتنقل‎ ‎، وغرفة ‏العمليات المشتركة ‏، بالإضافة إلى منطقة كشف ‏الكاميرات الحرارية،ومنطقة ‏الجوازات، والمنطقة المخصصة لفرز الركاب إلى الحافلات .كما ‏اطلع معاليه على جميع ‏التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كتنظيم جدولة ‏الرحلات القادمة للمطار التي من شأنها تيسير إجراءات الدخول، إلى ‏جانب تفعيل دور ‏القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت انتظار المواطنين ‏القادمين من الخارج ‏لإتمام إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.‏كما دشن معاليه عربة مركز القيادة المتنقل التابعة لشركة مطارات الرياض، والتي تعد ‏‏وسيلة تكتيكية يمكنها مباشرة حالات الطوارئ، كما يتحكم مركز القيادة المتنقل بجميع ‏‏الاتصالات مع الجهات المعنية كما هو متطلب إلى أن يتم تفعيل مركز القيادة الثابت مع ‏‏الحفاظ على استمرارية بث المعلومات، وتتميز عربة مركز القيادة باعتبارها أول مركز قيادة ‏‏روزانباور، كما تتميز بتوفر كامل التجهيزات التقنية من شاشات وإنترنت فائق السرعة، ‏‏بالإضافة إلى العديد من المميزات التي من شأنها المساهمة في إنجاح عملها.‏وتأتي هذه الزيارة التفقدية إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملــك ســلمان بــن عبد ‏العزيــز آل ســعود وصاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبد العزيــز ولـي العهـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفـاع - حفظهمـا اللـه -،لاستقبال‏ المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن إيمانا من القيادة الرشيدة بالأولوية القصوى ‏لسلامة المواطن والعمل على عودته آمنا.‏// انتهى //23:10ت م0244

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