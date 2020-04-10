السعودية اليوم / الطائف .. شوارع ساكنة تجسد الوعي المجتمعي بأهمية الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا



الطائف 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

جسد سكون الشوارع والطرقات والميادين بمحافظة الطائف، وسط تواجد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظة لتطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة، التزام المواطنين والمقيمين واستشعارهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة - حفظها الله -، حرصاً على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس

ووثقت "واس" بعدستها الجهود الكبيرة للعيون الساهرة من الأجهزة الأمنية خلال قيامهم بمهامهم في الطرقات والميادين وعددٍ من النقاط ومداخل المحافظة لتطبيق ومتابعة أمر منع التجول، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة وتعاونهم مع رجال الأمن، في ظل توافر جميع الخدمات والمستلزمات الغذائية والطبية والتموينية في الأسواق، وتوفر خدمات التوصيل للمنازل.

ويعكس خلو الطرقات والميادين في المحافظة من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول امتثالاً من الجميع لتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا والحرص على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

// انتهى //

23:02ت م

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الطائف 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسجسد سكون الشوارع والطرقات والميادين بمحافظة الطائف، وسط تواجد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظة لتطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة، التزام المواطنين والمقيمين واستشعارهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة - حفظها الله -، حرصاً على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) .ووثقت "واس" بعدستها الجهود الكبيرة للعيون الساهرة من الأجهزة الأمنية خلال قيامهم بمهامهم في الطرقات والميادين وعددٍ من النقاط ومداخل المحافظة لتطبيق ومتابعة أمر منع التجول، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة وتعاونهم مع رجال الأمن، في ظل توافر جميع الخدمات والمستلزمات الغذائية والطبية والتموينية في الأسواق، وتوفر خدمات التوصيل للمنازل.ويعكس خلو الطرقات والميادين في المحافظة من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول امتثالاً من الجميع لتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا والحرص على صحة وسلامة المواطن والمقيم.// انتهى //23:02ت م0237

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