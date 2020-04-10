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35 متبرعا بالدم في مبادرة «نجيك في بيتك» بصحة الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المتبرعين بالدم في الأسبوع الأول لمبادرة «نجيك في بيتك 35 » متبرعا، والتي أطلقتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، للحفاظ على بقاء المواطنين في بيوتهم والوصول إليهم عبر سيارات الإسعاف المخصصة لذلك والمجهزة بطاقم طبي والأجهزة الطبية للعمل

على تأمين بنوك الدم بمستشفيات المنطقة بالشكل الكافي. وتقوم المبادرة على الوصول إلى المتبرع بعد تسجيله في الموقع الذي أعلنت عنه صحة الجوف في وقت سابق والعمل على إجراء الفحوصات الحيوية للمتبرع والوقائية لتتم بعدها عملية السحب، كما تأتي هذه

المبادرة ضمن سلسلة مبادرات تنفذها صحة بالجوف لتقديم الخدمات الطبية للجميع.