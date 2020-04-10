، تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية.. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وسيول ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدداً من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر بعض الحالات حتى السابعة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والشرقية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للشرقية، ذكرت الأرصاد أن المنطقة تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ونشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولاً وتدنياً في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وسيولاً وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المجمعة وثادق وحريملاء وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً آخر لمنطقة الرياض بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس