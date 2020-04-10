، بشعار "نخدمكم عن بعد": كيف عالجت وزارة العدل طلب مواطنة عالقة خارج المملكة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - 120 خدمة عدلية تقدم للمستفيدين عن بعد

نخدمكم عن بعد وفي كل مكان, شعار اتخذته وزارة العدل منهجاً لها منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل, فقد عملت الوزارة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية في القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح, وتعزيز بنيتها الرقمية للتكيف مع العمل عن بعد, ويظهر هذا التمكن, من خلال خدمة مواطنة عالقة في تركيا طلبت معونة وزارة العدل في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت المواطنة قد علّقت على إحدى المحتويات المنشورة في حساب وزارة العدل بتويتر عن إتاحة أكثر من 120 خدمة عدلية, ليبادر التواصل العدلي بالتواصل معها وبحث إمكانية خدمتها, لتوضح أنها مواطنة سعودية في تركيا وتريد إثبات حالة اجتماعية من الدوائر الإنهائية بجدة، حتى تتمكن من العودة سريعاً إلى أرض الوطن.

لتقوم الوزارة من خلال أنظمتها الإلكترونية بمعالجة طلبها وإصدار صك إثبات حالة اجتماعية للمواطنة, التي ثمنت هذا الحرص على خدمتها بتغريدة قالت فيها:" من القلب شُكراً لكم.. مهما قلت لا أوفيكم حقكم، ساعدتموني وشاركتموني همي ومددتم يد العون لي، بارك الله فيكم وجزاكم خيراً ورزقكم سعادة الدارين وسهل لكم أموركم, بحقّ وطني أحقّ أن أفتخر به، وحقّ لنا أن نفخر بكم [email protected] @MojKsa شكراً لمن تواصل معي وكان عوناً لنا".

وتواصل وزارة العدل سير أعمالها في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مرافقها العدليّة عن بُعد من خلال بنيتها الرقميّة التي تستخدم أحدث الأنظمة التشغيلية والتطبيقات المتقدمة.

وقدّمت بوابة ناجز najiz.sa خلال 14 يوماً أكثر من ربع مليون خدمة للمستفيدين عن بُعد وهم في منازلهم.

وعملت الوزارة على تجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل عن بُعد، حيث نجحت فِرق العمل التقنية وخلال 24 ساعة بتدشين منصة العمل عن بُعد لتمكين الكوادر العدليّة من الدخول لـ(15) نظاماً عن بُعد.

وزارة العدل