، بالفيديو.. البريطاني "جون أوليڤر": المملكة أكثر مكان أمنًا واحترازًا من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث للعالم عن تفاصيل حياته في الرياض‏

من منزله في قلب الرياض، وصف البريطاني "جون أوليڤر" حياته في المملكة بالرائعة والطبيعية كأكثر مكان أمنًا واحترازًا من جائحة كورونا.

وتحدث "أوليڤر" عبر فيديو تنشره "الخليج 365" عن تفاصيل يومياته، وأسلوب الحياة، وكيف يتواصل مع أهله وزملائه. فيروس كورونا الجديد