شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 56 مليونًا.. أمير الشرقية يوجه بافتتاح طريق «الهفوف- العقير» والان نبدء بالتفاصيل

• أهمية العمل على تيسير حركة التنقل التجاري

• إجراء أعمال الصيانة في حدود ما تسمح به الإجراءات الاحترازية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بفتح الحركة في الطريق الرابط بين مدينة الهفوف وشاطئ العقير بمحافظة الأحساء، اعتباراً من يوم السبت المقبل وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير الطريق وتوسعته.

واطلع سموه على تقريرٍ يلخص جهود وأعمال ومنجزات فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، ومنها دعم ومساندة الجهود الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للحد من انتشار هذه الجائحة.

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وأكد سموه، أهمية مواصلة هذه الجهود، والعمل على تيسير حركة التنقل التجاري بين المحافظات، وإجراء أعمال الصيانة في حدود ما تسمح به الإجراءات الاحترازية.

وشمل مشروع الطريق الرابط بين مدينة الهفوف وشاطئ العقير، الذي بلغت تكلفته أكثر من 56 مليون ريال، ازدواج للطريق القائم بعدد حارتي مرور وأكتاف داخلية وخارجية بطول 44 كلم شاملاً تنفيذ جميع أعمال السلامة المرورية من دهانات وتركيب اللوحات المرورية والإرشادية.

من جهته، رفع مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المستمر والمتواصل لمشروعات الفرع، وحرصهما على تنفيذ المشروعات وفق ما تم إقراره.

وأوضح أن مشروع طريق الهفوف - العقير يأتي ضمن خطة وزارة النقل لرفع مستوى السلامة لعدد من الطرق الهامة بالمنطقة، كما أن الازدواج سيسهم في تسهيل حركة المواطنين ورفع الكفاءة الاستيعابية، ويعزز مكانة الأحساء باعتبارها موقع تراث عالمي، والربط بين معالمها المختلفة.