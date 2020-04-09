اخبار السعوديه

نيويورك تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بـ799 وفاة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بـ799 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

كشف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم، عن استقرار نسبي في حالات الإصابة بفيروس المستجد (كوفيد19-) التي تُدخل إلى المستشفيات وذلك بفضل التباعد الاجتماعي.

وقال كومو في المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر تطورات : إنه على الرغم من ذلك فإن أعداد الوفيات بلغت أعلى معدلاتها حيث سجلت الولاية 799 حالة وفاة أخرى، محطمة بذلك عدد الوفيات القياسي لليوم الثالث على التوالي، والذي وصفه كومو بأنه أمر "صادم ومؤلم".

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 7000 في نيويورك وحدها، التي تعد حاليا بؤرة تفشي الجائحة في الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بـ799 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا