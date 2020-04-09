شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بـ799 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وقال كومو في المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد: إنه على الرغم من ذلك فإن أعداد الوفيات بلغت أعلى معدلاتها حيث سجلت الولاية 799 حالة وفاة أخرى، محطمة بذلك عدد الوفيات القياسي لليوم الثالث على التوالي، والذي وصفه كومو بأنه أمر "صادم ومؤلم".
وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 7000 في نيويورك وحدها، التي تعد حاليا بؤرة تفشي الجائحة في الولايات المتحدة.
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