شكرا لقرائتكم خبر عن جازان تحارب «كورونا».. إغلاق سكن مخالف للعمال وبوابات تعقيم والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة منطقة جازان سكنا للعمالة الوافدة غير مطابق للائحة واشتراطات مساكن العمال داخل أحد الأحياء السكنية في مدينة جيزان، وذلك في إطار جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ، وضمن مبادرة القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من الفيروس.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الميدانية بالأمانة رصدت عدد من الملاحظات على أحد مساكن العمال الواقعة في أحد الأحياء السكنية بمدينة جيزان، وتم التنسيق مع شرطة المنطقة، وتم إخلاء الموقع لعدم استيفائه للاشتراطات الخاصة بمساكن العمال.

وأضاف أن الأمانة قامت بعمل بوابات تعقيم ذاتي لعمالة الأمانة بعد عودتهم من أعمالهم الميدانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لتلك العمالة أثناء قيامهم بأعمال التعقيم والنظافة المستمرة في شوارع وطرق وميادين ومرافق مدينة جيزان.

وبين أن ذلك يأتي انفاذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، وتوجيه ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل ، بتطبيق جميع التعليمات والاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا ومنها التأكد من اشتراطات لائحة مساكن العمال.