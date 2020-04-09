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مستشفيات جدة تقدم الاستشارات الطبية عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة أطلقت مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة جدة والمراكز الصحية مبادرات لخدمة المرضى والمراجعين من خلال استقبال الاستشارات الطبية وتحديد مواعيد صرف الدواء وتوصيله دون الحاجة لمراجعة المريض للمستشفى. وأتاحت المستشفيات للمرضى والمراجعين التواصل معها عبر التطبيقات وأرقام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمتهم ضمن خطة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجول الذي حددته بهذا الخصوص حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.



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