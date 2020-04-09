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تحرك هستيري للحوثي واستهداف مأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار استهدفت ميليشيات الحوثي أمس الأول مدينة مأرب، بصاروخ أحدث انفجاره دويا عنيفا، كما قصفت بشكل هستيري أحياء سكنية في الحديدة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال.

ووضعت ميليشيات الحوثي الإرهابية على لسان قائدها محمد على الحوثي مجموعة شروط لوقف القتال، وقال إن جماعته قدمت مبادرة للأمم المتحدة بشأن وقف القتال، وطالب بوقف نهائي للحرب ورفع ما أسماه بالحصار.