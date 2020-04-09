شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار استهدفت ميليشيات الحوثي أمس الأول مدينة مأرب، بصاروخ أحدث انفجاره دويا عنيفا، كما قصفت بشكل هستيري أحياء سكنية في الحديدة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال.
ووضعت ميليشيات الحوثي الإرهابية على لسان قائدها محمد على الحوثي مجموعة شروط لوقف القتال، وقال إن جماعته قدمت مبادرة للأمم المتحدة بشأن وقف القتال، وطالب بوقف نهائي للحرب ورفع ما أسماه بالحصار.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك هستيري للحوثي واستهداف مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.