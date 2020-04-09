اخبار السعوديه

تحرك هستيري للحوثي واستهداف مأرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

تحرك هستيري للحوثي واستهداف مأرب
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار استهدفت ميليشيات الحوثي أمس الأول مدينة مأرب، بصاروخ أحدث انفجاره دويا عنيفا، كما قصفت بشكل هستيري أحياء سكنية في الحديدة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال.

ووضعت ميليشيات الحوثي الإرهابية على لسان قائدها محمد على الحوثي مجموعة شروط لوقف القتال، وقال إن جماعته قدمت مبادرة للأمم المتحدة بشأن وقف القتال، وطالب بوقف نهائي للحرب ورفع ما أسماه بالحصار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحرك هستيري للحوثي واستهداف مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا