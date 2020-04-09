5 مسابقات تنافسية لاستثمار أوقات الطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
بهدف إذكاء روح المنافسة بين الطلاب واستثمار أوقات فراغهم داخل المنزل بما يعود عليهم بالنفع، أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 5 مسابقات تنافسية (عن بعد)، وذلك خلال الفترة من 15 - 26 شعبان الحالي.
وحملت عناوين متنوعة ومجالات مختلفة، وهي: مسابقة أفضل فيلم قصير، هاكاثون النشاط الطلابي عن بعد 2020 لأفضل الحلول والأفكار والمبادرات لأزمة فيروس كورونا، الروبوت وكورونا، أفضل جدول يومي، ورسالة إلى أبطال التعليم.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، أن هذه الفعاليات والأنشطة التنافسية تأتي لمنح الطلاب الفرصة لعرض مواهبهم وتجاربهم وإبداعاتهم خلال هذه التجربة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد، داعيا أولياء الأمور لحث أبنائهم وبناتهم على المشاركة في هذه المسابقات التعليمية كونها تجمع بين التعلم والمتعة والفائدة.
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