«الصحة» لأفراد المجتمع: بقاؤكم في منازلكم يمنع انتشار كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

جددت وزارة الصحة تأكيدها أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات والتوجيهات بالبقاء في منازلهم وتفادي مخالطة الآخرين لحمايتهم وحماية المجتمع من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19 ».

وأفاد وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري بأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار الفيروس تعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدا أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

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وقال في لقاء مباشر عبر حساب «الصحة» في تويتر أمس: إن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يعد أمرا أساسا، وإجراء فعالا لمنع انتقال فيروس كورونا، إضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يوما، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة، وخاصة مواقع التسوق.

وأوضح أن العالم حاليا انتقل من مرحلة تقليل الإصابات إلى مرحلة تخفيف الأثر من المرض، ولا يزال موضوع تقليل الإصابات ممكنا بتطبيق إجراء التباعد الاجتماعي، وهذا هو الذي جرى في المملكة من بداية المرض، حيث بدأت السلطات الصحية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين بتطبيق إجراءات واسعة وصارمة.

ودعا عسيري إلى تعديل السلوك، خاصة مع قرب رمضان المبارك فيما يتعلق باللقاءات والتجمعات والذهاب إلى مواقع التسوق، قائلا «مهم جدا أن ندرك في هذه المرحلة أن شهر رمضان هذا العام يختلف عنه في العام الماضي والأعوام السابقة، ويجب أن نعدل من سلوكنا ليتناسب مع الأوضاع الراهنة، ومن ذلك البقاء في المنازل وعدم مخالطة الناس، حيث إن الإمكانيات متوفرة للناس لمواصلة أعمالهم عن بعد عن طريق التواصل المرئي والمسموع».

ماذا قال عن الفيروس؟