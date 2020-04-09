توزيع 9600 عبوة زمزم على مصابي كورونا في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سلم مكتب الزمازمة الموحد بالشراكة مع وزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية في منطقة مكة 9600 عبوة ماء زمزم، لتوزيعها على المصابين بفيروس كورونا المستجد، في حين يطبق المكتب ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة أعلى معايير التعقيم على العبوات.

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وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب المتحدث الرسمي أمير عبيد، في بيانه أمس، أن المكتب وضمن برامج مسؤولياته المجتمعية عمل بالشراكة مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة المنطقة، وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على إطلاق مبادرة (برا بمكة) لتسليم اللجنة 14,400 عبوة ماء زمزم لتوزيعها ضمن السلال الغذائية للمستهدفين بالمبادرة.

وبين أنه تم تسليم عبوات زمزم لتوزيعها على المصابين وفق الإجراءات المتبعة، تأسيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم) مع العمل على برامج توعوية مصاحبة. لافتا إلى أن منطقة التخزين والخدمات والمرافق والمختبر وفق أعلى المواصفات الفنية والمعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

مصنع الزمازمة بمكة: