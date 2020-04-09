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إغلاق محلات خالفت الإجراءات الوقائية في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

رصدت أمانة الطائف عبر بلدياتها الفرعية والإدارات الإشرافية مخالفات تتعلق بأنشطة التخزين، حيث داهمت البلديات الفرعية مستودعات غذائية وأخرى تجارية، للتأكد من نظاميتها والتزامها بتطبيق الاشتراطات التي تضمن عدم تعرض المواد المخزنة للتلف والفساد، وذلك ضمن متابعة تطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

كما جرى خلال جولات مراقبي البلديات بأنحاء المحافظة ضبط أنشطة خالفت التعليمات والإجراءات الوقائية، وجرى إغلاقها فورا مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية لحين تصحيح المخالفات للحفاظ على سلامة المتسوقين.

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ونفذت الأمانة عبر بلدياتها الفرعية 1700 جولة رقابة ميدانية منذ بداية الشهر الحالي، شملت المنشآت التجارية المختلفة لرفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.

وجاءت الجولات على مدار الساعة مع الوقوف على توفير المنشآت التجارية لأدوات السلامة من تعقيم عربات التسوق وتحديد مسارات الوقوف، وتوفير المعقمات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة، والالتزام بتباعد المسافة بين المتسوقين.

واهتمت الأمانة بالأنشطة التي يزيد عليها الارتياد، حيث رصدت الفرق الرقابية مخالفات صحية، منها تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وسوء أدوات التحضير، إضافة إلى مصادرة مواد منتهية الصلاحية، وأخرى ممنوعة. وكانت الأمانة ألزمت محلات استبدال أسطوانات الغاز بتعقيم ورش وتنظيف الأسطوانات عند تداولها، حفاظا على الصحة العامة للمستهلكين.

وأسهمت الجولات الميدانية المركزة في رصد مخالفات تتعلق بأنشطة التخزين، حيث داهمت البلديات الفرعية مستودعات غذائية وأخرى تجارية للتأكد من نظاميتها والتزامها بتطبيق الاشتراطات التي تضمن عدم تعرض المواد المخزنة للتلف والفساد.