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أمانة عسير تنتج معقمات في مختبراتها وتوزعها مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

بادرت أمانة عسير بإنتاج معقمات تصنعها داخل مختبراتها، لتعتمد أخيرا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، تمهيدا لتوزيعها بالمجان في مواقع متفرقة داخل مدينة أبها، وذلك فضلا عن دورها الرقابي في تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير مختبر الأمانة عبدالله الأسلمي في بيان أمس، أن إجمالي الإنتاج تجاوز2000 عبوة معقم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استشعارا من الأمانة بأهمية مواكبة الظروف الراهنة، حيث تستثمر معامل الأمانة ويستفاد من الأجهزة الموجودة لتعمل بكل طاقتها لتوفير تلك المعقمات، إسهاما في خدمة المجتمع وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، لما يمثله تعقيم الأيدي من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأكد أن المعقمات توزع بالمجان، سواء للعامة أو على مختلف الإدارات بالأمانة والبلديات التابعة لها، والقطاعات الحكومية والخاصة، كما تم التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة.