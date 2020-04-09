شكرا لقرائتكم خبر

مواد غذائية فاسدة تغلق 7 أسواق في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

أتلفت وصادرت أمانة منطقة تبوك 600 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أسواق تجارية كبرى، وأغلقت على إثر ذلك 7 أسواق مخالفة واتخذت الإجراءات النظامية في حق ملاكها، ضمن جهود الأمانة الرقابية على الأسواق المركزية ومحال التجزئة والنفع العام بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة في بيانها أمس، أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، لا سيما في الظروف الحالية التي رفعت فيها من جاهزيتها ومتابعتها المستمرة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين. وأشارت إلى أن المواد المصادرة وعلى مدى يومين تمثلت في 1629 قطعة من الحلويات والمواد الاستهلاكية تزن في مجملها 200 كجم، و66 كجم من الخضراوات التالفة، و24 كجم من الأجبان الفاسدة، و109 كراتين تمت مصادرتها لسوء التخزين، ويزن كل كرتون منها 3 كجم.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ الفوري عن أي موقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية، أو يمارس نشاطا مشبوها، من خلال الاتصال بـ(940) أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقعها الالكتروني، أو من خلال تطبيقها على الأجهزة الذكية.