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التحاق 25 ألف سعودي بمبادرة دعم الأجور بالقطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

التحق 25 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري للموظف، ولمدة سنتين.

وأوضح مدير عام الصندوق تركي الجعويني، أن المبادرة التي أطلقها الصندوق قبل حوالي 10 أيام، شهدت تسجيل 2529 منشأة الكترونيا، للاستفادة من دعم المبادرة التي تأتي ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

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وتدعم المبادرة جميع الوظائف والمهن ومختلف القطاعات الاقتصادية، حتى المهن التي صدرت عليها قرارات توطين. وتستطيع جميع المنشآت الاستفادة من المبادرة لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الصندوق.

ويبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4 الآف و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل الكترونيا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وتفعيل «برنامج دعم التوظيف»، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات، ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.