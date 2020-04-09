شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيويورك
أعلنت شركة «والت ديزني» أن عدد الاشتراكات مدفوعة الأجر في خدمة البث المباشر التابعة لها، «ديزني بلس»، قد تجاوزت 50 مليون اشتراك، بعد خمسة أشهر من إطلاقها في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الأنباء بعدما قدمت «ديزني بلس» خدماتها في ثماني دول بغرب أوروبا، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
يشار إلى أن «والت ديزني» دشنت خدمة البث الخاصة بها، والتي تخوض منافسة مباشرة مع المنصة الرائدة في هذا المجال «نتفليكس» في نوفمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر «ديزني بلس» تجمع 50 مليون اشتراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.