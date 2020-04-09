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«ديزني بلس» تجمع 50 مليون اشتراك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيويورك

أعلنت شركة «والت ديزني» أن عدد الاشتراكات مدفوعة الأجر في خدمة البث المباشر التابعة لها، «ديزني بلس»، قد تجاوزت 50 مليون اشتراك، بعد خمسة أشهر من إطلاقها في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الأنباء بعدما قدمت «ديزني بلس» خدماتها في ثماني دول بغرب أوروبا، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

يشار إلى أن «والت ديزني» دشنت خدمة البث الخاصة بها، والتي تخوض منافسة مباشرة مع المنصة الرائدة في هذا المجال «نتفليكس» في نوفمبر.